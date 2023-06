राजस्थान में 16 और 17 जून का दिन भारी, बिपोर्जोय तूफान मचा सकता है तबाही, सीएम गहलोत ने की आम लोगों से अपील

Biporjoy Storm In Rajasthan :मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर बिपोर्जोय तूफान से संभावित नुकसान से बचाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया गया कि बिपोर्जोय तूफान 16 जून को दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान में पहुंचने की आशंका है.

16 और 17 जून को जोधपुर के साथ ही उदयपुर संभाग में तेज वर्षा के साथ आंधी-तूफान की आशंका है. 16 जून को जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर एवं जोधपुर के आस-पास के क्षेत्रों तथा 17 जून को जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर के आस-पास के क्षेत्रों में 60 से 70 किमी प्रति घण्टे की गति से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

विभाग ने बताया कि तूफान से दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान के निचले इलाकों में जल भराव, मकान क्षतिग्रस्त होने तथा बिजली पोल एवं पेड़-पौधों के उखड़ने की आशंका है. मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग की अनुशंषा के अनुसार सभी संबंधित विभागों को बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के लिए निर्देशित किया.

सीएम गहलोत ने कहा कि जिन जिलों के प्रभावित होने की आशंका है, वहां आमजन के बचाव एवं राहत के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहे. इन जिलों में एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक एवं आपदा मित्र को शामिल कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की जाए.

उन्होंने आमजन से अपील की कि तूफान संभावित क्षेत्रों में अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें. बड़े एवं पुराने वृक्षों के नीचे शरण ना लें. 16 से 18 जून के दौरान किसी भी प्रकार की पर्यटन एवं एडवेंचर गतिविधियों में शामिल ना हों.

VSCS Biparjoy over Northeast Arabian Sea at 0530 hours IST of 15th June, 2023 about 180km west-southwest of Jakhau Port (Gujarat). To cross Saurashtra & Kutch and adjoining Pakistan coasts between Mandvi and Karachi near Jakhau Port by evening of 15th June as a VSVS. pic.twitter.com/vJfIjhqWAA

उन्होंने सभी जिला कलक्टर्स को तूफान से संबंधित चेतावनी को इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, एसएमएस एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया.

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलक्टर एवं संबंधित विभागों को 24 घण्टे चक्रवात-बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. तूफान से प्रभावित लोगों के बचाव हेतु प्रदेश में जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं बीकानेर में एसडीआरएफ की 8 कम्पनियां तथा किशनगढ़, अजमेर में एनडीआरएफ की एक कम्पनी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम केन्द्र जयपुर द्वारा 16 जून को बाड़मेर एवं जालोर में अत्यधिक भारी वर्षा, जैसलमेर, जोधपुर, पाली एवं सिरोही में बहुत भारी वर्षा और बीकानेर, उदयपुर एवं राजसमंद में भारी बारिश की आशंका जतायी गयी है.

#WATCH | Rajasthan | Jaipur Meteorological Center in-charge Radheshyam Sharma gives an update on weather conditions in the state, in the wake of #CycloneBiparjoy.

"...Overall, from 16th to 18th June, Rajasthan is expected to receive heavy rainfall..," he says. pic.twitter.com/brzX23HPH9

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 14, 2023