Health Tips: Breakfast स्किप करने की है आदत तो...ये हैबिट अभी बदले दें, हो सकता है ये बड़ा नुकसान

Side Effects of Skipping Breakfast: आज के समय में भागदौड़ की जिंदगी और टाइम की कमी और ऑफिस जल्दी पहुंचने के कारण तमाम लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. बस अबसे कुछ ही घंटो बाद नए साल 2023 का आगाज हो जाएगा. ऐसे में आप अपनी सेहत के लिए नये साल 2023 के मौके पर आप अपनी फिटनेस के लिए लिहाज से नाश्ता जरूर करेंगे. ये आप खुद से प्रॉमिस करें.

फिटनेस के लिए लिहाज करें ये काम

पहले कहा जाता था कि रात में भोजन जरुर करना चाहिए. लेकिन आज का मुहाबरा उलट है. अब कहा जाता है कि Eat your breakfast, share your lunch with a friend, and give your dinner to your enemy. यानी अपना नाश्ता जरूर करें, अपना दोपहर का भोजन किसी दोस्त के साथ साझा करें, और अपना रात का खाना अपने दुश्मन को दें. इससे आप जीवन में फिट और हिट रहेंगे. बीमारी आपके आस-पास भी नहीं फटकेगी.

सुबह का नाश्ता स्किप करना आपको भारी पड़ सकता है

वहीं सुबह का नाश्ता स्किप करना आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है. आज भले ही आपको इस भागदौड़ की जिंदगी में पता ना चले लेकिन कुछ समय बाद ये गलती आपके शरीर में नई बीमारी पैदा करती है इसलिए समय रहते सचेत हो जाएं. बीमारियों से बचने के लिए और शरीर को हेल्दी रखने के लिए ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है. पूरे दिन काम करने के लिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण और एनर्जी की जरूरत होती है.

ऐसे में अगर आप सुबह का नाश्ता स्किप करते है तो फौरन इस आदत को छेड़ दे. लगातार ऐसा करने से आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. ब्रेकफास्ट में हमें प्रोटीन, फाइबरयुक्त फल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लेनी चाहिए. इससे आपके शरीर में फुर्ती और एनर्जी बनी रहेगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे.

ब्रेकफास्ट क्यों है जरूरी जान लें

जब हम सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, तो लंच के समय ओवर ईटिंग बढ़ जाती हैं और तेज भूख के कारण हम जरूरत से ज्यादा खा लेते है. बेक्रफास्ट को लेकर हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं एक रिसर्च माध्यम से चौंकाने वाले जानकारी दी है. शोधकर्ताओं ने 26 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य परिणाम का अध्ययन किया है. इस अध्ययन में 45- 82 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर 16 साल तक रिसर्च किया गया. नतीजे बेहद चौंकाने वाला आया. पता चला कि जिन लोगों ने ब्रेकफास्ट स्किप किया उनको हार्ट अटैक या दिल की बीमारी से मौत का खतरा ब्रेकफास्ट करनेवालों के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा थी.

8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद जब हम सुबह उठते है हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की जरुरत होती है. ऐसे में नाश्ता नहीं करने से हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है. वहीं जब ब्रेकफास्ट करते है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है. ब्रेकफास्ट में हमें प्रोटीन, फाइबरयुक्त और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लेनी चाहिए.

डायबिटीज जैसे बड़ी बीमारियों का खतरा

ब्रेकफास्ट नहीं करने से ब्रेन सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता हैं. आप देखेंगे की जिस दिन आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, और आपको बात -बात पे गुस्सा के आलावा आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते है. ऐसे में आपका पूरा दिन खराब हो सकता है.

जो लोग अपना वजन कम करने या फिगर मेंटेन के चक्कर में ब्रेकफास्ट स्किप करते है इसके उलट उन्हें फायदा के अलावा भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए उन्हें ब्रेकफास्ट टाइम से करना चाहिए. अगर हम सही समय पर नाश्ता ना करें करें तो ब्लड शुगर का लेबल बिगड़ सकता है. इससे डायबिटीज जैसे बड़ी बीमारियों होने की आशंका बढ़ सकती है.

