Holi 2023: होली से पहले एक्ट्रेस रश्मि देसाई का नया लुक, इस साल बॉलीवुड के कई स्टार्स की होली मनेगी शानदार

Rashmi Desai New look before Holi 2023: होली का त्यौहार बेहद करीब है. ऐसे में लोग अक्सर जानना चाहते है कि क्या आम लोगों से अलग होती है फिल्मी सितारों की होली. क्या रंगो के इस त्यौहार में वे भी हुड़दंग करते हैं. होली से पहले रश्मि देसाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

रश्मि की ये वीडियो बयां कर रही हैं कि वे रंगों के इस पर्व के लिए कितनी ज्यादा उत्सुक हैं. अभिनेत्री रश्मि देसाई के इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि होली आज ही है. बता दें कि पिंक ड्रेस में उनकी तस्वीर बयां कर रही है उन्हें पिंक कलर बेहद पसंद है. आइये जानते हैं कि फिल्मी सितारों की होली के बारे में-

फिल्मी सितारों की भी होली वैसी होती वो अक्सर फिल्मों में देखते है. कैसी होती हैं इनकी मस्ती भरी होली. बता दें कि होली सेलिब्रेशन का मौका हमारे फिल्मी सितारों के लिए भी खास होता है. कई ऐसे फिल्म सितारे हैं जो होली फेस्टिवल को दिल खोलकर मनाते हैं.

कुछ फिल्मी सितारे अपने घर पर होली के दिन शानदार पार्टी के साथ जश्न मनाते है. तो वहीं, कुछ लोग इन पार्टियों में शरीक होकर खूब मौज मस्ती करते हैं. होली के खास मौके पर आइए देखते हैं फिल्मी दुनिया की सबसे चर्चित होली पार्टियां.

सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की. रणवीर सिंह को रंगो से बड़ा लगाव है. बात करें इनकी होली की तो इस दिन वो खूब मस्ती करते हैं. इनकी होली पार्टी बॉलीवुड में काफी मशहूर है. बीते होली में रणवीर सिंह ने अपने घर पर ग्रैंड होली पार्टी दी थी तो इसकी खूब चर्चा रही थी. इस बार इनकी होली बेहद खास होने वाली है. इसे लेकर उनकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही हैं.

अमिताभ बच्चन की होली पर जमायेंगे रंग

राज कपूर ही नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी हर साल होली के दिन अपने घर पर शानदार पार्टी देते हैं. उनके घर हर साल होली की धूम मचती थी. हालांकि कोविड-19 के चलते इनकी होली बेहद सादगी भरी रही थी. जया बच्चन का पूरा परिवार इस संक्रमण की चपेट में आ गया था. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे. लेकिन इस बार इनकी होली शानदार होने वाली है. फैंस भी इनकी होली के गाने पर जमकर थिरकते हैं. इनके गानों के बिना तो होली फीकी है.

फिल्म स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की होली पार्टी भी बॉलीवुड में खासा चर्चित है. शाहरुख खान अपने घर पर पत्नी गौरी और बच्चों के साथ शानदार होली पार्टी दे चुके हैं. ऐसे में साल 2023 की होली में धमाल मचाने की उम्मीद है. बता दें कि शाहरुख खान को भी होली खेलने का शौक बचपन से रहा है. आज भी किंग खान के मन्नत पर जमकर होली के दिन रंग गुलाल उड़ते हैं.