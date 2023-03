लाल साड़ी पहने इस महिला IAS ने किया रैंप वॉक , देखें VIDEO

IAS Video Viral: भारत की फेमस आईएएस की लिस्ट में IAS सोनल गोयल का नाम भी शामिल है. इनदिनो IAS सोनल गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में आईएएस ऑफिसर लाल साड़ी में रैंप वॉक करते हुए नजर आ रही हैं. यह वीडियो एक फैशन इवेंट का है, जो इंटरनेट पर छाया हुआ है,

IAS के साथ सीएस है सोनल गोयल

IAS सोनल गोयल साल 2008 बैच की अधिकारी हैं. IAS सोनल का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था और उन्होंने 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी. IAS सोनल ने सीएस की पढ़ाई के दौरान ही सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए सोचा. IAS सोनल गोयल ने बतौर कंपनी सचिव एक फर्म में नौकरी की है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

IAS सोनल गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो और कुछ तस्वीरें पोस्ट की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यह फोटोज और वीडियो फैशन इवेंट की जो IASOWA टीम और मिस शाइना एनसी ने आयोजित करवाया था. इस इंवेट का नाम ‘Walk For A Cause’ रखा गया था, जिससे जुड़े रुपयों से कैंसर मरीजों का इलाज किया जाएगा.

Delighted to be at the #WalkForACause Fashion Show organised by IASOWA ,

Styled by an accomplished renowned designer Ms Shaina NC . #WomenAchievers#LovForSarees #CelebrateWomanhood #ContributionForCancerPatients #IASOWA @ShainaNC @IASassociation pic.twitter.com/lzUL2AD6y6

— Sonal Goel IAS (@sonalgoelias) March 14, 2023