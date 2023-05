International Nurses Day 2023: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर फ्लोरेंस नाइटेंगल को क्यों किया जाता है याद, जानें पूरी कहानी

International Nurses Day2023 : 12 मई को दुनिया भर में आंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस (International Nurses Day) मनाया जाता है. यह दिन स्वास्थ्य सेक्टर में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को हाइलाइट करता है. अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस (International Nurses Day) फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है.

नर्सों के लिए उन्होंने किए जाने वाले कार्यों के लिए दुनिया भर में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से और आज भी, नर्स उच्च गुणवत्ता और सम्मानपूर्वक उपचार और सेवा प्रदान करके महामारी और विपदाओं के मुख्य मुकाबले में सबसे आगे होते हैं. कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका का एक जीर्ण स्मरण है.

Today is #IND2023! ICN President @PamCiprianoRN: “The theme is “Our Nurses. Our Future.” shining a light on #nurses, on a brighter future and sets out what we want for #nursing . To address and improve #globalhealth for all, we are launching a Charter for Change.” #INDCharter pic.twitter.com/mzmBC7Reqy

— ICN (@ICNurses) May 11, 2023