Kiss Day 2023 - Valentine day week 2023: हो जाए आज कुछ ऐसा..कि मोहब्बत खामोशी से मुकाम तक पहुंच जाएं, Kiss Day पर भेजें अपने प्यार को ये खास SMS

Kiss Day 2023 - valentine day 2023: वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आज किस डे मनाया जाता है. कपल्स या लोग अपने प्रियजनों के प्रति प्यार जताने के लिए अलग-अलग तरीकों से किस करते हैं. वैलेंटाइन बीक का आज सातवां दिन है. 13 फरवरी को लव बर्ड्स कुछ खास तरीके से इजहार करते है. माथे पर किस करना, गाल पर किस करना और लिप किस करना, इन तीनों तरह की किस से लोग अपना प्यार जताते हैं. इस दिन कपल अपने पार्टनर के प्रति प्यार जताने के लिए किस करते हैं.इसके अलावा इस दिन एक दूसरे को किस डे की विशेज (Kiss Day Wishes) भी देते हैं. ऐसे में हम आपके लिए रोमांटिक संदेश लेकर आएं हैं कुछ चुनिंदा किस डे मैसेज....

वो प्यारी सी हंसी वो उसका खिलखिलाना

बड़ी मासूमियत से यूं नजरें मिलाना

जो देखूं मैं उसको

तो उसका शरमाना

मेरे दिल में हजारों उमंगें जगाना

Happy Kiss Day

प्यार भरे SMS से किस डे पर अपनी दिलरुवा को करें खुश

प्यार का मौसम है

थोड़ा इश्क ही कर लो अगर है मोहब्बत,

तो बाहों में भर लो चलो मेरे संग,

सपनों की दुनिया घूम लो रोज हम चूमा करते हैं,

आज तुम किस कर लो

हैप्पी किस डे

मेरे प्यार का अफसाना भी है

इसमें प्यार का खज़ाना भी है

इसलिए चाहते हैं आपसे एक किस मांगना

और आज तो मांगने का बहाना भी है

हैप्पी किस डे

काश मेरे होठ तेरे होठों को छू जाए

देखूं जहां बस तेरा चेहरा नजर आए,

हो जाए हमारा रिश्ता कुछ ऐसा,

होठों के साथ हमारा दिल भी जुड़ जाए

हैप्पी किस डे

मोहब्बत के रंग में डूबी शाम हो

एक नई शुरुआत का पैगाम हो,

मिले तेरे होंठ मेरे होठों से ऐसे,

जैसे मेरे होंठ तेरे और तेरे होंठ मेरे नाम हो

हैप्पी किस डे

हमारी मोहब्बत का अफसाना भी है

इसमें मेरे प्यार का ढेरों खजाना भी है

आज इस खास दिन पर हम चाहते हैं

आपसे सिर्फ एक प्यार भरा किस मांगना

क्योंकि आज तो मांगने का बहाना भी है.

हैप्पी किस डे

Kiss Day 2023: Quotes

Whenever I fall short of words while expressing my love for you, I kiss you so that you can feel it with your heart!

Happy Kiss Day 2023!

Dear wife, Happy kiss day. I will always remember the very first day you kissed me. When your warm lips touched mine, I felt electricity in my heart.

Happy Kiss Day 2023

I can still feel the butterfly in my stomach with your every kiss. Happy kiss day, love.

Happy Kiss Day 2023

A kiss from you can revive a broken heart in a moment. Of all the ways you express love for me, a silent kiss is the one I like most.

Happy Kiss Day 2023

A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

Happy Kiss Day 2023

Happy kiss day my dear love. May our love bloom with time. Let’s have a great day together. Lots of kisses to you.

Happy Kiss Day 2023

Kiss me, and you will see how important I am.

Happy Kiss Day 2023

One day you will kiss a man you can't breathe without, and find that breath is of little consequence.

Happy Kiss Day 2023

A kiss is a secret which takes the lips for the ear.

Happy Kiss Day 2023

Happy Kiss Day 2023

It is the passion that is in a kiss that gives to it its sweetness; it is the affection in a kiss that sanctifies it.

Happy Kiss Day 2023