Video: देखें कैसे जानवरों के सींगों से बनती है कंघी

Viral Video: इंटरनेट पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जैसे कॉमिडी, शादी, जानवर, मस्ती-मजाक आदि. इसके अलावा कई वीडियो ऐसे भी सामने आते हैं, जिसे देख हम चौंक जाते हैं और ये वीडियों हमें कई तरह की जानकारी भी देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि जानवरों के सींगों से कैसे हमारे रोज इस्तेमाल की जानी वाली सबसे अहम चीज कंघी बनाई जाती है.

बता दें कि पहले के समय में केवल सींगों से बनी कंघी का ही उपयोग किया जाता था, जो बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है. इससे बाल नहीं झड़ते थे और बाल बहुत हल्थी रहते थे. वहीं, जब जानवरों को बचाने की भारी आई तो लोगों ने लकड़ी और प्लास्टिक के कंघी बनानी शुरू कर दी, जिससे सींगों से बनी कंघी लुप्त होने लगी.

कैसे बनती है सींगों से कंघी? (How to make combs using horn)

वहीं, अब सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आ रहा है कि कैसे जानवरों के सींगों से कंघी बनाई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सींग को पहले मशीन से काटा जा रहा है, फिर उसे कंघी का आकार दिया जा रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि How to make combs using horn.

जानें पहली कंघी किस चीज से बनी थी?

जानकारी के अनुसार, पहली कंघी जानवरों की हड्डी से बनी थी, जो 8000 ईसा पूर्व पहली की बताई जाती है. ये कंघी सीरिया में पाई जाने वाली है. बता दें कि कंघी बनाने के लिए हड्डी या सींग को पहले काटा जाता है, जिससे कंघी बनाने के साथ दांत भी बनाए जाते हैं. वहीं, सींगों के बाद पेड़ की लकड़ी से कंघी बनाई जाने लगी और इसके बाद प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है.

