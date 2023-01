Sachin Pilot News : जाट बाहुल्य इलाके में 16 जनवरी से सचिन पायलट का जनसंपर्क, अपनी जमीन पुख्ता करने की तैयारी

Sachin Pilot News : 12 जनवरी 2023 को सचिन पायलट ने ट्ववीटर पर एक ट्वीट किया. जिसमें राजस्थान के मैप को दिखाते हुए. उनके 16 जनवरी से शुरु होने वाले जनसंपर्क को दिखाया गया है.

ये ट्ववीट इस लिए भी खास था. क्योंकि ये सभी इलाके जाट बाहुल्य हैं. जहां सचिन पायलट 16 जनवरी से सक्रिय दिखेंगे. आपको बता दें कि साल 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में कांग्रेस को करारी हार मिली थी . लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने इस गढ़ को फिर से हासिल किया था.

I will be among people and workers in various districts of Rajasthan.

The schedule for public meetings and interactions is as follows:

16 January - Nagaur

17 January - Hanumangarh

18 January - Jhunjhunu

19 January - Pali

20 January - Jaipur pic.twitter.com/iPvv5PFKtJ

