Sanjay Leela Bhansali Birthday: लीलाभंसाली के जन्मदिन पर जानें उनके 26 साल का बेमिसाल फिल्मी सफर

Happy Birthday Sanjay Leela Bhansali: संजय लीला भंसाली आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. अक्सर विवादों में घिरे रहनेवाले निर्देशक संजय लीला भंसाली की गिनती बॉलीवुड में प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में होती हैं. उन्हें बॉलीवुड में बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है.

रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'ब्लैक' (2005), शाहरुख़ खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की रोमांटिक मूवी 'देवदास' (2002)हो, या बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्में संजय लीला भंसाली की दूरदर्शिता के साथ गहरी सोच को प्रदर्शित करता है. इस साल ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होनेवाली उनकी सीरीज ‘हीरामंडी’ का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

Here are some of the powerful female characters from Sanjay Leela Bhansali's movies:

भारतीय सिने इतिहास में ऐसे कई फिल्म मेकर्स हुए जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों का निर्माण किया, ऐसे कई फिल्म मेकर्स हुए जिन्होंने अपनी फिल्मों से जमकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, लेकिन ऐसे बहुत कम फिल्मकार हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए इतिहास लिखा, उन चुनिंदा लोगों में से संजय लीला भंसाली एक हैं.

अपनी रचनात्मक सोच, संगीत की समझ, लेखन क्षमता, निर्देशन कौशल और फिल्म सेट की विशालता के लिए मशहूर संजय लीला भंसाली ने न केवल बेहतरीन फिल्में बनाईं, बल्कि बॉलीवुड को कई शानदार कलाकार भी दिए. दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और सलमान खान इंडस्ट्री को उनकी ही देन हैं.

संजय लीला भंसाली का शुमार वर्तमान दौर के बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशकों में होता है. संजय भव्य फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं जिसमें मधुर गाने होते हैं

संजय लीला भंसाली ने ब्लैक, सावरिया, गुज़ारिश, गोलियों की रासलीला राम-लीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों का निर्देशन से भारतीय सिनेमा जगत को नई ऊंचाई दिलाई.

