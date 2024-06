Trending Quiz : वो क्या है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है?

General Knowledge Trending Quiz : अगर आप कम समय में अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो क्विज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. क्यों कि इसकी मदद से आप आसानी से गेम खेलकर अपना जीके मजबूत कर सकते हैं. हम भी आपके लिए ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से प्रतिभागियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

सवाल 1 - वो क्या है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है?

जवाब 1 - दरअसल, वो है 'F' लेटर, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है. इसके बारे में डिटेल में नीचे बताया गया है.

दरअसल, साल में 12 महीने होते हैं (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December), ऐसे में इन 12 महीनों में बस February में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह महीने में 2 बार यानी 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं (First Week, Second Week, Third Week, Fourth Week), इन चारों हफ्तों में केवल First Week और Fourth Week में ही "F" लेटर आता है.

अब बात करें हफ्ते में 3 बार आने की, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं (First Day, Second Day, Third Day, Fourth Day, Fifth Day, Sixth Day and Seventh Day). इन सातों दिनों में केवल First Day, Fourth Day और Fifth Day में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह दिन में 6 बार, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं (One, Two, Three, Four, Five, six, Seven, Eight, Nine, Ten..... Fourteen, Fifteen........ Twenty Four). ऐसे में यहां 'F' लेटर केवल 6 बार आता है.

सवाल 2 - सांप सबसे ज्यादा कहां काटते हैं?

जवाब 2 - सर्पदंश के अधिकतर मामले हाथ, पैर और टखनों पर होते हैं.

सवाल 3 - भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है?

जवाब 3 - भारत में सबसे खतरनाक सांपों में से एक ग्रीन पिट वाइपर है.

सवाल 4 - सबसे भयंकर सांप कौन सा होता है?

जवाब 4 - सबसे खतरनाक सांप की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर इनलैंड ताइपन आता है.

सवाल 5 - सांप की आयु कितनी होती है?

जवाब 5 - सांप की उम्र उसकी नस्ल पर निर्धारित है जैसे कॉर्न सांप 5-10 साल तक जिंदा रहते हैं, बॉल पायथन लगभग 20-30 साल तक जिंदा रहता है, किंग स्नेक एक छोटी, पतली प्रजाति के सांप 12-15 साल तक जीवित रहते हैं.

सवाल 6 - सांप कितनी दूर तक देख सकता है?

जवाब 6 - एक सांप करीब 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता है.

सवाल 7 - सांप 24 घंटे में कितनी देर तक सोते हैं?

जवाब 7 - सांप 24 घंटे में करीब 16 घंटे तक सोते हैं.

सवाल 8 - सांप के काटने पर क्या खाना चाहिए?

जवाब 8 - सांप के काटने पर पीड़ित को तुरंत थोड़ा ज्यादा घी खिलाकर उल्टी करवा दें. इसके बाद उसे 10-15 बार गुनगुना पानी पिलाकर उल्टी कराएं.

Disclaimer-

'ज़ी राजस्थान' इस खबर से संबंधित किसी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. हमारा मकसद, आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. हम आपके लिए इस तरह की जानकारियां विभिन्न विश्वसनीय वेबसाइट्स से जुटाने का प्रयास करते हैं.