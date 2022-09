5 सीटर कार में बैठी 29 हसीनाएं, लोग बोले ये लड़कियां नहीं है ये हैं रबर की डॉल

Trending : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के तीन मिनट के क्लिव में एक मिनी कूपर कार के डोर के दोनों तरफ 29 हसीनाएं लाइन में खड़ी नजर आती हैं और फिर एक एक करके सभी कार में बैठना शुरू करती है. दरअसल इन हसीनाओं के कार में बैठने के तरीके को लेकर लोग हैरान है.

पूरी क्लिप के दौरान आप देख सकते हैं कि एक हसीना के ऊपर, दूसरी हसीना है, बैठते हुए कम से कम लेग स्पेस का इस्तेमाल की गया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए कार के पिछले पार्ट में भी हसीनाओं को फिट किया गया है.

क्लिप देखकर कई बार तो लगता है कि ये हसीनाएं असली नहीं है बल्कि रबर की डॉल है. ये रिकॉर्ड जिया लेई और मिनी चीन ने हासिल किया है. क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे मिनी कूपर में डग्गी से लेकर ड्राइवर सीट और स्टेयरिंग के ऊपर तक ये हसीनाएं बैठी और लेटी रही. सोचने की बात ये कि इन हसीनाओं ने कार में सांस कैसे ली होगी ?

How many volunteers can squeeze into this regular-sized Mini Cooper? pic.twitter.com/wXf4Tihv87

— Guinness World Records (@GWR) September 5, 2022