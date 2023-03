डीडवाना में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों ने ठप्प की स्वास्थ्य सेवाएं , SDM को सौपा ज्ञापन

Nagaur news राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में मकराना प्राईवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र जिलोवा के नेतृत्व में मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा हैं. आपको बता दे कि मकराना में दूसरे दिन भी Right to health bill के विरोध में समस्त निजी चिकित्सालयों में संपूर्ण चिकित्सा सेवाएंं बंद रही है. ऐसे में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ हैं. ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल(Right to health bill) लाया गया हैं. जिसके तहत इमरजेंसी में आए मरीज का निःशुल्क इलाज करना होगा. जिसका भुगतान ना तो मरीज से ले सकते है और ना ही सरकार के जरिए भुगतान किया जाएगा. ऐसे में निजी हॉस्पिटल्स को आर्थिक नुकसान के साथ डॉक्टरों का भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा.

ये भी पढ़ें- Jhunjhunu:जवान बेटियों की शादी से पहले पिता की मौत,युवाओं ने 4 लाख जोड़कर धूमधाम से करवाई शादी

डॉ. जिलोवा ने बताया कि सरकार के इस बिल से हॉस्पिटल्स में माहौल भी खराब होने की आशंका हैं. जिससे किसी न किसी प्रकार से मरीजों को ही नुकसान होगा. उन्होंने सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की हैं. प्राईवेट हॉस्पिटल्स को हड़ताल का मकराना एम्बुलेंस एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया हैं.

इस दौरान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. बीएल गौड़, सह सचिव हाजी मक्की गैसावत, संरक्षक डॉ. अजय शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र मीणा, डॉ. जाकिर हुसैन, बिलाल अहमद, बजरंग सिंह मंडावरी, मोहम्मद इमरान सहित अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें...

समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीयन कल से शुरू, यहां कराएं रजिस्ट्रेशन

इलाज के लिए अस्पताल के गेट पर 2 घंटे तक तड़पता रहा मरीज, जोधपुर किया रेफर, मौत

Barmer: जाति अलग होने पर नहीं हुआ प्रेम विवाह तो प्रेमी जोड़े ने टांके में कूद कर दी जान