नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने सोमवार को केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर को लेकर किये गए फैसले की सराहना की. मोहन भागवत ने मोदी सरकार (Modi Government) के इस फैसले को साहसी और देश के साथ ही जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के लिए एक जरूरी कदम बताया. आरएसएस के ट्विटर हैंडल से मोहन भागवत और सुरेश भैय्याजी जोशी ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि सभी लोगों को अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस फैसले का समर्थन करना चाहिए.

आरएसएस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम केंद्र सरकार के इस साहसिक फैसले पर उसे धन्यवाद देते हैं. यह फैसला देश और जम्मू कश्मीर के हित के लिए बहुत जरूरी था. बयान में कहा गया है कि सभी लोगों को अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को छोड़कर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए.

We congratulate the government for this bold initiative which was very much necessary in national interest including the state of Jammu & Kashmir.

Everyone should welcome this notwithstanding any personal interests or political differences.

Mohan Bhagwat

Suresh (Bhayyaji) Joshi pic.twitter.com/VsHxx3tW8q

— RSS (@RSSorg) August 5, 2019