Encounter in J&K: अमित शाह की बैठक के बाद एक्शन में सेना, 24 घंटे में 4 आतंकियों का सफाया

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना आतंकियों को ऑल आउट कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है. सेना, केंद्रीय पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन कर पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है.

इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद हुआ है, जिसमें एके-56, ग्रेनेड शामिल है. मारे गए 4 आतंकियों में से 3 पाकिस्तानी थे. जबकि एक की शिनाख्त की जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह पिछले 15 दिन में दो बैठक कर चुके हैं. 3 जून की बैठक में अमित शाह ने सभी एजेंसियों और सुरक्षा बलों को जम्मू-कश्मीर की शांति भंग करने वाले आतंकवादियों को ढूंढ-ढूंढकर मारने के निर्देश दिए थे.

Army, Central Police Force, Jammu & Kashmir Police & security agencies carried out a simultaneous operation & killed 4 terrorists, 3 from Pakistan & one is being identified, in the last 24 hours; AK-56, grenades & a huge amount of ammunition recovered: Home Ministry pic.twitter.com/3AviUlwwW0

— ANI (@ANI) June 7, 2022