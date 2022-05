Sidhu Musewala Murder: मर्डर में AK-94 राइफल का इस्तेमाल! सुखबीर बादल ने भगवंत मान को लेकर कही ये बड़ी बात

Sukhbir Singh Badal on Sidhu Musewala Murder: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में राजनीतिक दलों (Punjab Political Parties) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में शिरोमणी अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है.

सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने कहा कि हमें पता चला है कि वारदात को अंजाम देने के लिए AK-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था. हम मांग करते हैं कि पंजाब सरकार (Punjab government) को तुरंत बर्खास्त किया जाए. सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) पद के लायक नहीं है.

If Punjab govt hadn't taken wrong decision of withdrawing security of Sidhu Moose Wala, then he would've survived. SAD demands probe by a central independent agency in this case: SAD Pres Sukhbir S Badal after meeting with Punjab Gov on murder of Punjabi singer Sidhu Moose Wala pic.twitter.com/jZw48zA22M

— ANI (@ANI) May 30, 2022