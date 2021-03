BJP ज्वॉइन करते ही TMC ने Mithun Chakraborty को बताया नक्सली, कहा- वो आज के नहीं, अतीत के स्टार

कोलकाता: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होते ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) हमलावर हो गई है. इसी बीच TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने मिथुन को नक्सली (Naxalite) बताया है और कहा कि वो आज के नहीं, अतीत के स्टार हैं.

BJP threatened him (actor Mithun Chakraborty) with cases by ED & he left Rajya Sabha & now he has joined BJP. He has no credibility, no respect, and no influence among the people: TMC MP Saugata Roy (2/2) pic.twitter.com/pp9Gi8xtb0

— ANI (@ANI) March 7, 2021