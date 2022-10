Emergency Landing: स्पाइसजेट की फ्लाइट के केबिन में धुंआ मामले में DGCA सख्त, कंपनी को दिए ये निर्देश

SpiceJet Flight: स्पाइसजेट के विमान की हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग मामले में DGCA का बयान सामने आया है. डीजीसीए ने कहा कि विमान के उतरने के दौरान 'केबिन में धुआं' की घटना हुई थी. केबिन क्रू और एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. DGCA ने इस मामले में सख्त कदम उठाया है. DGCA ने स्पाइसजेट को निर्देश दिए हैं कि वो अपने ऑयल के सैंपल को हर 15 दिन में प्रैट एंड व्हिटनी को जांच के लिए भेजें.

हाल ही में कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग

बता दें कि हाल ही में स्पाइसजेट के एक विमान के केबिन में धुएं का पता चलने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई. अधिकारियों ने कहा कि विमान ने गोवा से उड़ान भरी थी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी. एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की गई और यात्रियों को इमरजेंसी निकास के माध्यम से उतारा गया. विमानन नियामक डीजीसीए ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा, विमान सुरक्षित उतर गया और यात्री आपातकालीन निकास से उतर गए. विमान से उतरते समय एक यात्री के पैर में मामूली खरोंच आई.

Spicejet aircraft VT-SQB was involved in an incident of 'smoke in cabin' during descent necessitating an emergency landing at Hyderabad. The passengers were safely evacuated with the assistance of cabin crew and airport staff: DGCA pic.twitter.com/amZwtrKNQK

— ANI (@ANI) October 17, 2022