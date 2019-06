आपातकाल की बरसी पर बोलीं ममता बनर्जी- 5 सालों से 'सुपर इमरजेंसी' से गुजर रहा है भारत

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को 1975 में लगाए गए आपातकाल के 34 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश पिछले पांच सालों से 'सुपर आपातकाल' से गुजर रहा है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगाया था जो 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था.

Today is the anniversary of the #Emergency declared in 1975. For the last five years, the country went through a ‘Super Emergency’. We must learn our lessons from history and fight to safeguard the democratic institutions in the country

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 25, 2019