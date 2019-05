पांचवीं बार ओडिशा के CM बने नवीन पटनायक को राहुल ने दी बधाई, कहा- 'यह शानदार उपलब्धि है'

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार पांचवीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक को बुधवार को बधाई दी. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘रिकॉर्ड पांचवीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए नवीन पटनायक जी को बधाई देता हूं. यह शानदार उपलब्धि है.’ उन्होंने कहा,‘उन्हें और ओडिशा की जनता को मेरी शुभकमानाएं.’

ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले नवीन पटनायक ने लगातार पांचवें कार्यकाल के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली.

Congratulations to Naveen Patnaikji on being sworn in as CM of Odisha for a record 5th term. This is indeed an incredible achievement.

My best wishes to him and to the people of Odisha.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 29, 2019