Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव ने हिमंत को बताया 'योगी का चीनी वर्जन', BJP भड़की, बोली- समा गई सैम पित्रोदा की मानसिकता

Tejashwi Yadav On Himanta Biswa Sarma: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को योगी आदित्यनाथ का 'चीनी' वर्जन बताए जाने पर बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साथा है. पार्टी ने कहा कि इस तरह की औछी टिप्पणी इंडी गठबंधन के नेताओं की नस्लवादी मानसिकता को दर्शाती है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तेजस्वी यादव में राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा की मानसिकता समा गई है. पित्रोदा ने भी पूर्वोत्तर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया था और अब वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं.

'तेजस्वी में समाई पित्रोदा की मानसिकता'

बताते चलें कि सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. शहजाद पूनावाला ने कहा कि तेजस्वी यादव असम के सीएम @हिमंत बिस्वा को "चीनी" कहते हैं, क्योंकि वह असमिया हैं और पूर्वोत्तर से हैं! यह इंडी गठबंधन की नस्लवादी मानसिकता को दर्शाता है. ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा ने तेजस्वी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है. इसीलिए वे इस तरह की नस्लवादी टिप्पणी करते हैं.

Tejashwi Yadav labels Assam CM @himantabiswa as a “Chinese” because he is an Assamese and from the North-East!

This reflects racist mentality of the INDI Alliance & it seems Sam Pitroda has taken over mindspace of Tejaswi when he makes such racist comments

Does Rahul Gandhi ,… pic.twitter.com/U20AfoGhfA

— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) August 31, 2024