Bengal Video: हाथ-पांव पकड़े, जमकर मारे डंडे, चिल्लाती रही महिला; TMC के गुंडों का फिर दिखा कहर

Bengal Women Assault: बंगाल में महिलाओं पर जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है. कमारहाटी इलाके के एक क्लब का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक करीबी जयंता सिंह अपने गुर्गों के साथ डंडों से एक महिला को बुरी तरह पीटता नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद अब उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. बीजेपी ने इस घटना को लेकर सत्ताधारी ममता सरकार पर हमला बोला है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बंगाल की बैरकपुर पुलिस ने लिखा, 'सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक पुराना वीडियो बंगाल पुलिस के संज्ञान में आया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. जो भी लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं (2 कस्टडी में हैं), उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

क्या है वायरल वीडियो में

वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने लड़की के हाथ और पांव पकड़कर उसे हवा में उठाया हुआ है और जयंत सिंह और उसके गुर्गे बुरी तरह डंडों से पीट रहे हैं. लड़की वीडियो में मदद के लिए चिल्लाती दिख रही है लेकिन टीएमसी नेता के सहयोगी उसे पीटते जा रहे हैं जबकि वहां खड़े अन्य लोग हंस रहे हैं.

BKP PC has taken note of an old video now in circulation on social media involving assault on a girl.A suo motu criminal case has been started.All legal actions against persons seen in video(2 among them are already in custody)are being taken. @WBPolicehttps://t.co/FEJ8SaiXez

— Barrackpore Police (@bkpcitypolice) July 9, 2024