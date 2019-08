Article 370 पर अफवाह फैलाना पाकिस्तानी राष्ट्रपति को पड़ा महंगा, Twitter ने नोटिस भेजा

नई दिल्ली: पाकिस्तान लगातार आर्टिकल 370 हटाने को लेकर राग अलाप रहा है. लेकिन, उसका राग सुनने को कोई तैयार नहीं है. यहां तक कि यूनाइटेड नेशन्स ने भी उसकी अपील को अनसुना कर दिया. इतना सबकुछ होने के बावजूद पाकिस्तानी नेता सोशल मीडिया के जरिये लगातार आग उगल रहे हैं. लेकिन, ट्विटर (Twitter) को पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का बयान अच्छा नहीं लगा. उनके एक ट्वीट की वजह से ट्विटर ने उन्हें नोटिस भेजा है.

Twitter has really gone too far in becoming mouthpiece of the Rogue Modi govt! They sent a notice to our President! In bad taste and simply ridiculous. pic.twitter.com/9jxhmVKaL9

इस नोटिस को लेकर पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरिन मजारी ने ट्वीट किया है. उन्होंने ट्विटर कंपनी पर भेदभाव बरतने का आरोप लगा दिया है. साथ ही उन्होंने कंपनी की तरफ से राष्ट्रपति आरिफ को जारी नोटिस का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है.

This is Srinagar yesterday despite curfews, bans, blackouts, teargas & firing. No amount of oppression & brutality can suppress the resentment of the Kashmiris against India. They want freedom at all costs. Please retweet and let the world know. pic.twitter.com/2OqueQmJpY

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) August 24, 2019