UP TET की परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खबर, इस कारण निरस्त हुआ एग्जाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है. यहां UP TET की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है. आज (रविवार को) होने वाली परीक्षा से पहले ही गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में पेपर WhatsApp पर वायरल हो गया, जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया है. बता दें कि यूपी STF मामले की जांच कर रही है. निरस्त परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी. जिसके लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी.

क्या है UP TET?

जान लें कि यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा कराई जाती है. 2554 केंद्रों पर 2 पालियों में UP TET की परीक्षा आज (रविवार को) आयोजित की गई थी. 21 लाख अभ्यर्थी UP TET की परीक्षा में शामिल होने वाले थे. UP TET का पेपर-1 आज सुबह 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक और पेपर-2 दोपहर ढाई बजे से शाम 5 बजे तक होना था लेकिन इससे पहले ही UP TET की परीक्षा को निरस्त करना पड़ा.

ये भी पढ़ें- इतिहास पर स्वामी रामदेव का बड़ा बयान, औरंगजेब को महान कहे जाने पर जताई आपत्ति

निरस्त हुई UP TET की परीक्षा

गौरतलब है कि UP TET की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पेपर शुरू होने के कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना था. UP TET की परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच भी गए थे लेकिन एग्जाम का पेपर वायरल होने की वजह से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी.

WhatsApp पर वायरल हुआ UP TET पेपर

जान लें कि UP TET की परीक्षा का पेपर WhatsApp पर तेजी से वायरल हो गया है. UP STF का कहना है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा. उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें- रूप बदलकर कोरोना वायरस मचा रहा कहर, भारत सरकार ने की ये तैयारी

UP TET की परीक्षा निरस्त होना तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा नुकसान है. ऐसा होने की वजह से उनके हाथ निराशा लगी है. हालांकि अब अगले महीने UP TET की परीक्षा होगी.

LIVE TV