Tips To Look Young: बढ़ती हुई उम्र को थाम देगा एक गिलास जूस, हमेशा दिखेंगी रेखा जैसी जवां, जान लें इसको पीने का सही समय

How to Look Young: बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपनी खूबसूरती से कम उम्र की एक्ट्रेस को भी मात देती हैं. 68 साल के करीब पहुंच चुकीं रेखा आज भी सभी के दिलों पर राज करती हैं. रेखा उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं, जो यह मानती हैं कि बढ़ती उम्र में आपका चार्म कम हो जाता है. अगर आप भी रेखा की तरह बढ़ती उम्र में जवां और खूबसूरत दिखाई देना चाहती हैं तो इस आर्टिकल में बताए जूस को अपनी डाइट में शामिल कर अपनी स्किन को और यंग बना सकती है. हम बात कर रहे हैं सफेद पेठे की जोकि आसानी से मिल जाता है. फिल्म एक्ट्रेस रेखा ने भी एक साक्षात्कार में बताया था कि उनकी डाइट में सफेद पेठा शामिल है.

पाए जाते हैं ये पोषक तत्व

यह आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन-बी, मैग्‍नीशियम आदि पोषक तत्‍वों से भरपूर होता है.

बढ़ती उम्र को थाम देगा जूस

सफेद पेठे के जूस में विटामिन ई की सहज सामग्री होती है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं. विटामिन ई और जिंक जैसे पावरहाउस पोषक तत्वों से भरपूर यह जूस समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट इसका जूस पीती हैं, तो इससे आपका शरीर डिटॉक्स होता है, जिससे काफी लाभ मिलते हैं.

एनर्जी लेवल होती है बूस्‍ट

सफेद पेठा कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस और थियामिन व रिबोफ्लाविन जैसे विटामिन्स से भरपूर होता है. यह सारे पोषक तत्‍व एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं और थकान को दूर करते हैं.

वजन कम करने में मददगार

इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जबकि कैलोरी कम होती है. इसलिए यह वजन कम करने में मदद करता है. पानी की मात्रा बहुत ज्‍यादा होती है इसलिए इससे वजन तेजी से कम होता है.

कब्‍ज से मिलेगा छुटकारा

घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए यह अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है और अपच पैदा करने वाले कब्ज, बवासीर आदि को कम करता है, जिससे कोलन स्वस्थ रहता है. यानी आपके पेट के लिए ये काफी लाभकारी है. यह एसिडिटी से राहत देता है.

जान लें जूस पीने का सही समय

इसे रोज सुबह खाली पेट पीना चाहिए. सफेद पेठा आराम से बाजार में मिल जाता है. इसका जूस आप मार्किट से भी खरीद सकती हैं और घर पर लाकर भी निकाल सकती हैं.तो फटाफट आप भी अपनी रोज की डाइट में इसे शामिल कर यंग रह सकती हैं.

