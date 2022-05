Weather News: 48 डिग्री तक पहुंचा पारा, IMD ने बताया चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगी राहत?

IMD Weather Forecast today : करीब आधे से ज्यादा भारत भयानक गर्मी की चपेट में हैं. देश के कुछ राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से लेकर 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यूपी (UP), उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट लेने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पहाड़ी राज्यों से लेकर यूपी तक कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 'जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 और 17 मई को तेज हवाओं के साथ गरज, बारिश और ओले गिरने की संभावना है. उत्तर पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 16 और 17 मई को हल्की बारिश की संभावना है.'

हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 16 मई को आंधी-तूफान की संभावना है. वहीं, उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में 14 और 15 मई को 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है.

