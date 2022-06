Weather Update: देश के इन हिस्सों में अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश, IMD ने जताया अनुमान

IMD Weather update: दिल्ली में लोग चिलचिलाती गर्मी, कड़ी धूप और उमस से परेशान हैं. भीषण लू चलने से दिन का पारा और चढ़ा हुआ है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन तक पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की उम्मीद है. वहीं दिल्ली वालों को मानसून की फुहारों के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा.

IMD ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी. वहीं आने वाले कुछ दिनों में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में गरज के साथ छीटें पड़ेंगे और जमकर बारिश भी होगी. इसी तरह अगले 4 दिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में छिटपुट बारिश हो सकती है. तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 12 तारीख तक बारिश होगी. 10-12 जून के दौरान तटीय कर्नाटक और 10, 11 और 12 जून के दौरान केरल में बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Conditions are favorable for further advance of monsoon into some more parts of central AS, Goa, some parts of south Maharashtra, some more parts of Karnataka, remaining parts of Tamilnadu, some parts of south AP, some more parts of westcentral & northwest BoB during next 48 hrs.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 9, 2022