Ariha Shah Case: अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई माहौल में रहे भारतीय बच्ची, अरिहा शाह मामले में जर्मन चांसलर ने क्या कहा?

German Chancellor Olaf Scholz India Visit: जर्मनी के फॉस्टर होम में रहने वाली भारतीय बच्ची अरिहा शाह का मामला शुक्रवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान भी उठाया गया. पीएम मोदी और भारत यात्रा पर आए जर्मन चांसलर के बीच बैठक के बारे में बताते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी भी दी.

चर्चित अरिहा शाह के मामले पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा?

चर्चित अरिहा शाह के मामले पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "जर्मनी में पालक के रूप में रह रही अरिहा शाह के मामले पर हमने विभिन्न स्तरों पर बहुत बारीकी से नज़र रखी है. बर्लिन में हमारे दूतावास ने इस मुद्दे को जर्मन पक्ष के समक्ष उठाया है. जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में थे, तो उन्होंने अपने समकक्ष के समक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था. मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आज की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया."

बारीकी से नज़र रख रहे हैं... जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया

विक्रम मिस्री ने आगे कहा, "हमने जर्मन पक्ष को यह समझाया है कि एक भारतीय बच्चे का ऐसे माहौल में बड़ा होना जो उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई माहौल से अलग हो, स्वाभाविक नहीं है. जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. मुझे यकीन है कि दोनों पक्ष कई चैनलों के माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे."

#WATCH | Delhi | On Ariha Shah's case, Foreign Secretary Vikram Misri says," The case of Ariha Shah who is in Germany under foster has been followed very closely by us at various levels. Our Embassy in Berlin has taken it up with the German side. When EAM was in Germany he raised… pic.twitter.com/ocCUWtPXGz

— ANI (@ANI) October 25, 2024