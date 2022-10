Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 31 October 2022

1.मोरबी हादसे में कितने लोगों की गई जान, किसपर गिरी गाज...जानें बीते 24 घंटे का अपडेट

पुलिस ने बताया कि हादसे में लापरवाही के आरोप में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आइये आपको बताते हैं इस हादसे को लेकर अबतक का पूरा अपडेट. Click here to read more

2.CM शिवराज ने पूछा कौन बनना चाहता है मुख्यमंत्री, दो मंत्रियों ने उठाए हाथ

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 69 स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए वर्चुअल भूमि पूजन के दौरान बच्चों से खुलकर बात की और उनसे कई सवाल भी पूछे. Click here to read more

3.Karnataka: भगत सिंह की फांसी का रिहर्सल...फंदे से लटका बच्चा, हो गई मौत

राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की फांसी की सजा का पूर्वाभ्यास कर रहे 12 वर्षीय स्कूली बच्चे की दुर्घटनावश मौत हो गई. Click here to read more

4.क्रिकेट के मैदान पर उतरे CM योगी, शानदार बल्लेबाजी से लूटी वाहवाही, देखें VIDEO

अपने सख्त शासन के लिए जाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का सोमवार को अलग अंदाज देखने को मिला. Click here to read more

5.टू फिंगर टेस्ट पर SC ने जताई नाराजगी, कहा- ऐसा करने वालों पर होगा सख्त एक्शन

क्या रेप के मामलों की पुष्टि के लिए पीड़ित महिला का टू फिंगर टेस्ट किया जा सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया. साथ ही इस फैसले के बारे में देशभर के पुलिस बलों और डॉक्टरों को अवगत कराने का निर्देश दिया है. Click here to read more

6.आतंकवाद को लेकर CM योगी का बड़ा बयान, कहा- 'जिस देश में ...'

सीएम योगी ने कहा, ‘सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी रियासतों को भारत का अंग बना लिया. जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें तो इस कोशिश में थीं कि वो स्वतंत्र अस्तित्व बना लें या पाकिस्तान (Pakistan) में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल सकी.' Click here to read more

7.गैस चैंबर बना दिल्ली-एनसीआर, 70% लोग इसकी चपेट में, 27% शहर छोड़कर जाने को तैयार

पिछले कई सालो से दिल्ली और एनसीआर के शहर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों में रहे हैं. पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के साथ दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ा है. Click here to read more

8.सऊदी अरब में हैलोवीन पार्टी के आयोजन ने दुनिया को किया हैरान, बंटी मुस्लिमों की राय

हैलोवीन की शुरुआत सदियों पहले यूरोपी में हुई लेकिन आज इसे दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है. यह पहली बार है जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैलोवीन पार्टी का आयोजन किया गया. Click here to read more

9.महिला ने पिंक कलर में रंगवाया दरवाजा, भरना होगा 20 लाख रुपये का जुर्माना; जानिए वजह

स्कॉटलैंड में एक महिला को अपने घर के फ्रंट डोर का दरवाजा पिंक कलर से पेंट कराने को लेकर अधिकारियों ने 20 लाख का तगड़ा जुर्माना लगाया है. क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं. Click here to read more

10.घटती आबादी से चीन परेशान, नवविवाहितों को कॉल कर पूछ रहे अफसर- कब प्लान करेंगे बच्चा?

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक महिला ने अपनी साथी से जुड़ी एक घटना को शेयर किया. उसने बताया कि उसकी दोस्त की हाल ही में शादी हुई थी. वह नानजिंग में रहती है. शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पास प्रशासन से कॉल आया और पूछा गया कि वो बच्चा कब प्लान कर रहे हैं. Click here to read more

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर