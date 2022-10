Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 10 October 2022

1.सियासी दूरियों के बीच तगड़ी रही मुलायम-मोदी की दोस्ती, तस्वीरों में देखें केमेस्ट्री

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से भारतीय राजनीति को गहरा धक्का पहुंचा है. नेता जी के चाहने वालों के साथ-साथ उनके धुर विरोधियों की आंखें में भी आज आंसू आ गए. मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनसे हर कोई प्रभावित हो जाए. यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सियासी दूरियों के बावजूद नेता जी के अच्छे दोस्त थे. दोनों दिग्गजों की दोस्ती को बयां करती कुछ तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज शेयर की हैं. आइये आपको दिखाते हैं ये खास तस्वीरें...

2.SC पहुंचा 'तलाक-ए-किनाया' और 'तलाक-ए-बैन' मामला, कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

'तलाक-ए-किनाया' और 'तलाक-ए-बैन' को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी किया है.

3.उद्धव ठाकरे के गुट को मिला 'मशाल' चुनाव चिन्ह, बालासाहेब के नाम पर पार्टी का नाम

महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे गुट को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है. उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी के नाम का भी ऐलान हो चुका है.

4.उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया क्रूर, बोले- यह पाप दिल्ली ने किया..

शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम फ्रीज करने पर उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि निर्वाचन आयोग के 'क्रूर' फैसले के बाद भी वापसी करेंगे.

5.नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, 82 वर्ष की आयु में 'धरतीपुत्र' ने ली आखिरी सांस

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सरंक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में निधन हो गया. उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.

6.RJD में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं शामिल हुआ ये बड़ा नाम

आरजेडी कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के नेतृत्व की ओर से कहा गया कि कुछ लोग पार्टी का एजेंडा बदलने की चेष्टा कर रहे हैं. उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य से नहीं भटके.

7.मुलायम सिंह के निधन पर CM योगी ने जताया शोक, सैफई में अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.

8.मिसाइल हमलों के बीच भारतीय दूतावास की एडवाइरी, बेवजह यात्रा न करने की सलाह

कीव स्थित इंडियन एंबेसी ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के भीतर सभी गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. दूतावस ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे एंबेसी के संपर्क में रहें.

9.कीव पर मिसाइल हमलों को EU ने बताया बर्बरता, G-7 ने बुलाई आपात बैठक

यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने मिसाइलें दागी. यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक कीव में हुए हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोग घायल हो गए.

10.इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार का ऐलान, बैंकिंग सेक्टर के इन 3 एक्सपर्ट को मिला सम्मान

इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है. इस साल तीन इकॉनॉमिक्स एक्सपर्ट बेन बेर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डिविग को संयुक्त रूप से ये अवॉर्ड मिला है.