Indian Oil में नौकरी के लिए आवेदन किया है तो पढ़े यह खबर, कंपनी ने चेताया

नई दिल्ली : अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल पिछले दिनों तेल कंपनी इंडियन ऑयल (Indian Oil) ने लोगों को नौकरी के विज्ञापनों के झांसे में न आने की चेतावनी दी है. इसके लिए कंपनी की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है. इस ट्वीट में कहा गया है कि कुछ लोग इंडियन ऑयल के नाम से नौकरियों का ऑफर कर रहे हैं. ऐसे में आपसे गुजारिश हैं कि इस तरह के फर्जी विज्ञापन और नौकरी का दावा करने वाले लोगों के झांसे में न आए.

फेक जॉब लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे

इंडियन ऑयल ने यह भी कहा कि फर्जी एजेंसी/लोग इंडियन ऑयल में फेक जॉब लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं. इसके लिए फ्रॉड ई-मेल/सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है. इंडियन ऑयल के अनुसार कंपनी प्रकार की नौकरियों के लिए प्रमुख अखबार और रोजगार समाचार में विज्ञापन देता है. नौकरियों के इन विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट आदि सभी जानकारी लिखी होती हैं.

पदों की डिटेल्ड जानकारी यहां भी उपलब्ध

इसके अलावा नौकरियों से जुड़ी सभी डिटेल्ड जानकारी इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर भी दी जाती है. कंपनी किसी भी पद के लिए आउट सोर्सिंग नहीं करती. कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया कि नौकरी के लिए आवेदन करने वालों से इंडियन ऑयल एप्लीकेशन फीस के अलावा कोई पैसा नहीं मांगती. एप्लीकेशन फीस के बारे में भी विज्ञापन में जानकारी दी जाती है. कंपनी की तरफ से ऐसे में बताया गया कि आप फर्जी एजेंसी, ई-मेल, सोशल मीडिया आदि के द्वारा किए जाने वाले झांसों में न आए.

Don't fall prey to false promises! It has come to our notice that some unscrupulous agencies/person(s) are using IndianOil's name and offering false employment opportunities by sending fraudulent e-mails/messages on social media. Read in detail on https://t.co/DLRQo5q699 pic.twitter.com/3l44S5ZEIv

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) July 11, 2019