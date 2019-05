बकिंघम पैलेस में सोशल मीडिया मैनेजर की वेकेंसी, 26 लाख पैकेज के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली : आजकल की जिंदगी में सोशल मीडिया जरूरी हिस्सा हो गया है. अगर आपको भी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना पसंद है और यदि आपको लगता है कि आप ऐसी इंस्टाग्राम पोस्ट या ट्वीट करते हैं जो वायरल हो सकते हैं. तो आप रानी एलिजाबेथ-2 के लिए सोशल मीडिया मैनेजर बनकर काम कर सकते हैं. दरअसल रानी एलीजाबेथ-2 सोशल मीडिया मैनेजर की वेकेंसी निकाली है. उनको इस पद के लिए ऐसा शख्स चाहिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहे और उनकी एक्टिविटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट करता रहे.

अच्छे सैलरी पैकेज के साथ तमाम सुविधाएं भी

आप सोच रहे होंगे कि यदि इस पद के लिए आवेदन करूं तो चयनित होने पर क्या मिलेगा. हम आपको बता दें कि रानी एलिजाबेथ की तरफ से सोशल मीडिया मैनेजर को अच्छे सैलरी पैकेज के साथ ही तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी. अंतिम रूप से चयनित सोशल मीडिया मैनेजर को रॉयल फैमिली का सोशल मीडिया हैंडल करना होगा और आपको बकिंघम पैलेस में काम करना होगा. है न शानदार नौकरी. द रॉयल हाउसहोल्ड वेबसाइट पर रिक्त पद को 'डिजिटल कम्युनिकेशंस ऑफिसर' के तौर पर लिस्टेड किया गया है.

Earlier today The Queen and The Duke of Edinburgh attended the wedding of Lady Gabriella Windsor and Mr Thomas Kingston. pic.twitter.com/TYO8lGjcY6

हर हफ्ते 37.5 घंटे नौकरी करनी होगी

पद के बारे में दी गई जानकारी में बताया गया है संबंधित पद के लिए हर हफ्ते 37.5 घंटे नौकरी करनी होगी. यह एक स्थायी नौकरी है. साथ ही यह भी बताया गया है कि संबंधित पद के लिए सालाना करीब 26.5 लाख रुपये (30 हजार यूरो) का भुगतान किया जाएगा. सैलरी पैकेज आवेदन के अनुभव के आधार पर तय किया जाएगा. इस जॉब में और भी कई सुविधाएं दी जाएंगी. इन सुविधाओं में 15 प्रतिशत नियोक्ता पेंशन स्कीम (6 महीने बाद), हर साल 33 छुट्टियां और फ्री लंच भी शामिल है.

"I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together." — The Duchess of Cambridge said. pic.twitter.com/G36O1Q64Cu

