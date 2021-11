REET Official Website: बोर्ड की वेबसाइट Crash! स्टूडेंट्स को हो रही परेशानी; 16.51 लाख ने दी थी एग्जाम

नई दिल्लीः REET Result 2021 Official Website Crash: राजस्थान की रीट एग्जाम 2021 (REET Exam 2021) के नतीजों की घोषणा आज सुबह 8 बजे कर दी गई. लेवल-1 और लेवल-2 दोनों ही एग्जाम के नतीजों को एक साथ घोषित किया गया. लेकिन कई रीट स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (REET Official Website Crash) नहीं देख पा रहे हैं. अंदेशा लगाया जा रहा है कि 16.51 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिखाने वाली रीट की वेबसाइट (REET Result 2021 Official Website) ही क्रेश हो गई है.

नहीं ओपन हो रही लिंक! (REET Website Crash)

बता दें कि 31,000 पोस्ट पर भर्ती के लिए हुई इस एग्जाम में करीब 16.51 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था. राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (Rajasthan Secondary Education Board) ने जैसे ही सुबह 8 बजे रिजल्ट जारी किया. कई स्टूडेंट्स ने रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पर क्लिक किया.

संभवतः बहुत अधिक लोड पड़ने से रीट की वेबसाइट क्रेश हो गई है. इससे रीट अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इन STEPS से देखें REET Result 2021

STEP 1: ऑफिशियल वेबसाइट reetbser21.com पर जाएं.

STEP 2: 'Result' लिंक पर क्लिक करें.

STEP 3: 'Level-1' और 'Level-2' का सिलेक्शन करें.

STEP 4: डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें.

STEP 5: आपका रीट रिजल्ट स्क्रीन पर शो होगा.

STEP 6: रीट रिजल्ट 2021 को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

इन्होंने किया टॉप (REET Exam 2021 Toppers)

लेवल-1 एग्जाम के टॉपर अजमेर के अजय वैष्णव वैरागी और उदयपुर के गोविंद सोनी रहें, दोनों के 150 में से 148 मार्क्स रहें. वहीं लेवल-2 एग्जाम में श्रीगंगानगर के कीरतसिंह, राजसमंद के निंबाराम और बीकानेर की सुरभि पारीक ने टॉप किया.

सितंबर में हुई थी एग्जाम

रीट एग्जाम 2021 का आयोजन 26 सितंबर को दो शिफ्ट में हुआ था. 23 अक्टूबर 2021 को रीट की आंसर की जारी की गई, वहीं 2 नवंबर 2021 को रिजल्ट जारी कर दिया गया.

