SBI Clerk Recruitment 2022: SBI में क्लर्क के 5008 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी, जानें State Wise Vacancy

SBI Clerk Recruitment 2022: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तरफ से क्लर्क की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, क्लर्क कैटेगरी में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए एसबीआई कुल 5008 पदों को भर्तियां करेगा. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 7 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है. अभ्यर्थी इन ऑफिशियल वेबसाइट https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एसबीआई (SBI) क्लर्क के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिनों में यानी 27 सितंबर 2022 को समाप्त हो जाएगी.

भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, केरल, लखनऊ, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित एसबीआई बैंकों में क्लर्क के 5,008 पदों को भरा जाएगा. राज्यों के अनुसार, वैकेंसी डिटेल नीचे दी गई है.

SBI Clerk Recruitment 2022: वैकेंसी डिटेल

1. गुजरात - 353 पद

2. दमन और दीव - 4 पद

3. कर्नाटक - 316 पद

4. एमपी - 389 पद

5. छत्तीसगढ़ - 92 पद

6. डब्ल्यूबी - 340 पद

7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - 10 पद

8. सिक्किम - 26 पद

9. ओडिशा - 170 पद

10. जम्मू और कश्मीर - 35 पद

11. हरियाणा - 5 पद

12. एचपी - 55 पद

13. पंजाब - 130 पद

14. तमिलनाडु - 355 पद

15. पांडिचेरी - 7 पद

16. दिल्ली - 32 पद

17. उत्तराखंड - 120 पद

18. तेलंगाना - 225 पद

19. राजस्थान - 284 पद

20. केरल - 270 पद

21. लक्षद्वीप - 3 पद

22. यूपी - 631 पद

23. महाराष्ट्र - 747 पद

24. गोवा - 50 पद

25. असम - 258 पद

26. एपी - 15 पद

27. मणिपुर - 28 पद

28. मेघालय - 23 पद

29. मिजोरम - 10 पद

30. नागालैंड - 15 पद

31. त्रिपुरा - 10 पद

SBI Clerk Recruitment 2022: इस महीने होगी परीक्षा

SBI क्लर्क 2022 के लिए आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो नवंबर 2022 के महीने में आयोजित की जा सकती है.

SBI Clerk Recruitment 2022: अधिकतम आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

SBI Clerk Recruitment 2022: इस प्रकार होगा चयन

1. पहले चरण में अभ्यर्थियों को प्रिलिम्स परीक्षा (SBI Clerk Prelims Exam 2022) देनी होगी. 2022

2. प्रिलिम्स परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स परीक्षा (SBI Clerk Mains Exam 2022) के लिए बुलाया जाएगा.

3. इसके बाद सभी अभ्यर्थियों का एक भाषा आधारित टेस्ट (SBI Clerk Language Test 2022) लिया जाएगा.

SBI Clerk Recruitment 2022: आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ ST/ PwBD/ ESM/DESM कैटेगरी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. वहीं General/ OBC/EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के तौर पर 750 रुपए का भुगतान करना होगा.

How to Apply SBI Clerk 2022 Recruitment 2022: इस स्टेप्स के जरिए करें अप्लाई

1. अभ्यर्थी सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट https://bank.sbi/careers पर जाएं.

2. इसके बाद आपको यहां 'RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) (Apply Online from 07.09.2022 TO 27.09.2022) (Advertisement No: CRPD/CR/2022-23/15)'under Current Openings' का लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें.

3. अब आपके सामने एप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. आप इस फॉर्म को पूरा भरें.

4. एप्लिकेश फॉर्म की डिटेल की जांच करने के बाद, आपको स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करते हुए, आवेदन के साथ पेमेंट गेटवे से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

5. आवेदन शुल्क भरने के बाद फॉर्म आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें.

6. आप भविष्य के लिए एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.