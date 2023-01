Glowing Skin Tips: ऑलिव ऑयल की 2 बूंदे चेहरे पर कर देती हैं कमाल, इस नुस्खे को आजमाकर पाएं कोरियन ग्लो

Benefits of massaging olive oil on the face: कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन वीक शुरू होने ही जा रहा है. ऐसे में आप सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए अभी से ही स्किन की देखभाल में जुट गए होंगे. इसलिए आज हम आपके लिए ऑलिव ऑयल फेस मसाज करने के फायदे बताने जा रहे हैं. अगर आप प्री-स्किन केयर रूटीन में जैतून के तेल को अपनाते हैं तो इससे आपकी त्वचा में कसाव आता है जिससे एजिंग साइन्स को कम करने में मदद मिलती है.

इतना ही नहीं ऑलिव ऑयल डेड स्किन को हटाकर त्वचा को डीप नरिश बनाए रखता है. इसलिए अगर आप रोजाना ऑलिव ऑयल से चेहरे की मसाज करते हैं तो इससे आपकी स्किन सोफ्ट और ग्लोइंग बनी रहती है, तो चलिए जानते हैं (Benefits of massaging olive oil on the face) ऑलिव ऑयल फेस मसाज करने के फायदे....

रात को ऑलिव ऑयल से चेहरे की मसाज कैसे करें? (How to massage face with olive oil at night)



रोजाना रात को सोने से पहले फेस वॉश से अपना चेहरा धो लें.

फिर आप अपनी उंगलियों पर ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें डालें.

इसके बाद आप अपने दोनों उंगलियों को आपस में मलकर तेल को फेस पर अप्लाई करें.

फिर आप सर्कुलर मोशन में चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करें.

इसके बाद आप इस तेल को रातभर चेहरे पर ऐसे ही लगाकर सो जाएं.

फिर आप अगले दिन देखेंगे की आपका चेहरा चमक रहा है.

चेहरे पर ऑलिव ऑयल की मसाज करने के फायदे (Benefits of massaging olive oil on the face)

चेहरे पर ऑलिव ऑयल की मसाज से ड्राय स्किन से छुटकारा मिल जाता है.

इससे आपकी स्किन हानिकारक यूवी रेज से बची रहती है जिससे आपकी स्किन को डैमेज नहीं होता है.

जैतून का तेल पफीआई की समस्या को दूर करने में फायदेमंद होता है.

ऑलिव ऑयल की मदद से आप मेकअप को अच्छी तरह से हटा सकती हैं.