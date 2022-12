Weight Loss Tips: इन 4 तरीकों से करें अजवाइन का सेवन, मिलेगा Ileana D'Cruz जैसा Zero Figure

How To Use Celery For Weight Loss: मोटापा दुनियाभर के काफी लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, अगर एक बार वजन बढ़ जाए तो इसके कम करना किसी पहाड़ ढोने जितना मुश्किल लगता है. वेट लूज करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट और हेवी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है. अब हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जिम में पसीना बहाए. अगर किसी को कम मेहनत में बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डी'क्रूज (Ileana D'Cruz) जैसा जीरो फिगर (Zero Figure) चाहिए तो ऐसे में आप अजवाइन का सेवन कर सकते है.

वेट लॉस के लिए इन 4 तरीकों से करें अजवाइन का सेवन

अजवाइन का पानी

अजवाइन का पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफी मदद करता है. इसके लिए आप एक ग्लास पानी में आधी चम्मच अजवाइन मिक्स कर दें और रातभर भिगाने के लिए छोड़ दें. सुबह उठने के बाद इस पानी को छन्नी की मदद से छानकर पी जाएं. ऐसा करने पर पेट और कमर की चर्बी तेजी से पिघलेगी.

अजवाइन की चाय

आपने दूध और चीनी वाली चाय जरूर पी होगी, जो वजन बढ़ाने और डाइजेशन खराब करने के लिए बदनाम है, अगर इसकी जगह आप अजवाइन की चाय पिएंगे तो वेट लूज करना आसान हो जाएगा. इसके लिए आप एक कप पानी को पैन में डालें, जब ये हल्का गर्म हो जाए तो आधी चम्मच अजवाइन को मिला दें. अब पूरी तरह उबलने के बाद इसे छानकर पी जाएं.

भूनी हुई अजवाइन

अगर आपको वजन कम करना है तो अजवाइन को को कढ़ाई में भून लें और स्टोर करके रख लें. सुबह के वक्त इसे एक ग्लास हल्के गर्म पानी के साथ पी जाएं, इससे न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि शरीर को भी कई फायदे मिलते हैं.

अजवाइन पाउडर

सबसे पहले अजवाइन को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लें और पाउडर के रूप में इसे डब्बे में स्टोर कर लें. अब रात के वक्त आधा चम्मच पाउडर को एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ पी जाए. ऐसे नियमित रूप से करेंगे तो वजन तेजी से कम होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

