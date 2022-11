Aloe Vera Benefits: सर्दियों में न होंठ फटेंगे न ए़़ड़ी, इन 5 बड़ी समस्याओं से मिल जाएगी राहत; अपना लें एलोवेरा से जुड़े ये खास उपाय

How to Use Aloe Vera: सर्दियों में शरीर की त्वचा का शुष्क होना और एड़ी-होंठ फटना सामान्य बात है. अगर आप भी इस समस्या से जूझते हैं तो आज हम आपको एलोवेरा के 5 विशेष उपायों से अवगत कराते हैं. इन उपायों का इस्तेमाल कर आप सर्दियों में भी पहले की तरह फिट रह पाएंगे.