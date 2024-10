एंटी-एजिंग के लिए Bryan Johnson ने खून से रिमूव करवा दिया सारा प्लाज्मा, जानें क्या है TPE Therapy

47 साल के अमेरिकी बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं. वह अपनी एज को रिवर्स करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. इन्होंने अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए 17 साल के बेटे का खून भी अपने शरीर में इंजेक्ट करवाया है. इसके साथ ही वह हर दिन 110 गोलिया और सोते समय सर पर लाल लाइट वाली एक स्पेशल कैप पहनकर सोते हैं. इसके अलावा हेल्दी वेजिटेरियन डाइट और एक्सरसाइज उनके रूटीन का अहम हिस्सा है.

इससे आप समझ ही गए होंगे कि यह ब्रायन एजिंग को लेकर कितने ऑब्सेस हैं, लेकिन उनकी हमेशा जवान रहने की कोशिश सिर्फ यही तक सीमित नहीं है. हाल ही में उन्होंने TPE थेरेपी से अपने खून से सारा प्लाज्मा निकलवा दिया है. जॉनसन का मानना है कि यह प्रक्रिया उन्हें युवा बनाए रखने में मदद कर सकती है.

Completed my first total plasma exchange (TPE). Removing all the plasma in my body and replacing with Albumin.

This is different from what I did last year: removing 1 L of plasma from my body and then replacing it with 1 L of plasma from my blood boy @talmagejohnson_ . I gave… pic.twitter.com/mrKsKt3zrg

