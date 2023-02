Food in Fridge: फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर न करें भोजन, जान के लिए हो सकता है खतरा; जानें कितनी देर में कर लेना चाहिए सेवन

Tips to Keep Food in Fridge: आजकल शायद ही कोई घर ऐसा होगा, जिसमें फ्रिज न होता हो. जब लोगों का कच्चा या पक्का भोजन बच जाता है तो वे उसे फ्रिज में रख देते हैं और बाद में भूख लगने पर खा लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी देर तक रखा भोजन ही खाना सही रहता है. आज हम इस मुद्दे पर आपका विस्तार से मार्गदर्शन करते हैं.

जल्दी खराब होते हैं ये उत्पाद

फूड एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पादों जल्दी खराब होने वाले प्रॉडक्ट्स हैं. फ्रिज (Tips to Keep Food in Fridge) में रखने के एक सप्ताह के अंदर उनका सेवन कर लेना चाहिए. जबकि ब्रेड, सब्जी और फलों को आप 10 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं. इसके अंदर अगर आप इन्हें सेवन कर लेते हैं तो पहले की तरह सारे पोषक तत्व आप हासिल कर सकेंगे.

उबले चावल को 1 दिन में ही खा लें

सादे पके या उबले हुए चावल में कई बार बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं. ये बैक्टीरिया कम तापमान में भी अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं. लिहाजा उन्हें 1-2 दिनों के अंदर ही खा लेना चाहिए. ऐसा न करने पर वे खराब हो जाते हैं, जिसके सेवन से सेहत को नुकसान हो सकता है. अगर मसाले, अचार और नमकीन की बात करें तो उन्हें आप करीब 15 दिनों तक खा सकते हैं.

ताजे भोजन को पनप जाते हैं बैक्टीरिया

वहीं ताजे बने हुए भोजन को अधिकतम 3 दिनों में खा लेना चाहिए. ऐसा न करने पर उनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं. कई बार ये बैक्टीरिया भोजन के रंग, गंध या स्वाद को नहीं बदलते. ऐसे में इस बात का पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह भोजन सुरक्षित भी है या नहीं. लिहाजा ताजे भोजन को अगर फ्रिज (Tips to Keep Food in Fridge) में रखने के 3 दिन के अंदर खा लें तो सही रहता है.

फ्रिज में चीजें रखने के लिए कर लें ये उपाय

अगर आप चाहते हैं कि आपका भोजन फ्रिज (Tips to Keep Food in Fridge) में लंबे वक्त तक सेफ रहे तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए. सबसे पहले तो उन चीजों का सेवन करें, जो जल्दी खराब हो सकती हों. इसके बाद बाद लंबे वक्त तक चलने वाली चीजों का नंबर लगाएं. इसके अलावा आप अपने बचे हुए कच्चे- पक्के भोजन को फ्रिज में सबसे ऊपर की रैक में रखें, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा ठंडी हवा मिलती रह सके.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

