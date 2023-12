New Year Wishes: नए साल पर अपनों को दें बधाई, ये मोबाइल मैसेजेज देख खिल जाएगा करीबियों का चेहरा

New Year Messages: नए साल का जश्न भले ही कोई कैसे भी मनाए, लेकिन इस दौरान वो अपने रिलेटिव्स, करीबियों, चाहने वालों और दोस्तों को जरूर याद करता है. हर किसी की ख्वाहिश होती है कि नववर्ष उनके लिए मंगलमय हो. आइए जानते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अपने पसंदीदा लोगों को मोबाइल के जरिए कौन-कौन से टेक्स्ट मैसेजेज भेज सकते हैं.

1. नया सवेरा आया नई किरण के साथ

नया दिन आया प्यारी मुस्कान के साथ

आपको नया साल 2024 मुबारक हो

मेरी ढेरों शुभकामनाओं के साथ

2. नवंबर गया, दिसंबर गया, गए सारे त्योहार,

नए साल की बेला पर झूम रहा संसार,

अब जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार,

मंगलमय हो आपका 2024 का साल

3. दिन को रात से पहले

चांद को सितारों से पहले

दिल को धड़कन से पहले और

आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2024

4. सूरज की तरह चमकती

रहे आपकी जिंदगी और

सितारों की तरह झिलमिलाये

आपका आंगन. इन दुआओं

के साथ आपक नये साल की

ढेर सारी शुभकामनाएं

5. बीते साल को भूल जाएं

आने वाले साल को गले लगाएं

करते हैं हम प्रार्थना ईश्वर से

इस साल आपके सारे सपने पूरे हो जाएं

आपको साल 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

6. On this New Year, I wish that you have a superb January,

a dazzling February, a Peaceful March, an anxiety-free April,

a sensational May, and joy that keeps going from June to November,

and then round off with an upbeat December. Happy New Year 2024

7. May this year bring new happiness, new goals, new achievements,

and a lot of new inspirations on your life.

Wishing you a year fully loaded with happiness.

8. I resolve to stop wasting my resolutions on myself

and use them to repay you for the warmth you’ve shown me.

Happy New Year 2024

9. I’m so proud of everything you accomplished this year,

and can’t wait to see what you do in 2024!

10. As we bid farewell to the old and welcome the new,

may this year bring you love, peace, and endless possibilities.

Happy New Year 2024