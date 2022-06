Diabetes: गर्मियों में बढ़ जाता है आपका शुगर लेवल? तो इस तरह से करें कंट्रोल

How To Control Diabetes In Summer: गर्मियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों के लिए दिक्कत हो सकती है. ऐसे में आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए. ऐसे में आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं.