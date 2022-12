Salt: आप भी खाते हैं खाने में ज्यादा नमक? हो सकते हैं सेहत को ये बड़े नुकसान

Disadvantges Of Eating Too Much Salt: नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना खाने का स्वाद अधूरा है. जी हां नमक के बिना खाना नहीं बनाया जा सकता है. ऐसे में बहुत से लोग हैं जो खाने नमक की मात्रा अधिक लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि नमक का सेवन ज्यादा करने से सेहत को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में अगर आप भी खाने में अधिक मात्रा में नमक खाते हैं तो जरा संभल जाइयें क्योंकि आप इसकी वजह से कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि ज्यादा नमक खाने से सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं?

ज्यादा नमक खाने के नुकसान-

ब्लोटिंग (Bloating)-

आपने कई बार देखा होगा कि किसी-किसी को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है. लेकिन ऐसा करने से बचें क्योंकि नमक का सेवन ज्यादा करने से आपको ब्लोटिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.वहीं आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद आप सामान्य से अधिक फूले हुए महसूस होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके खाने में नमक मौजूद होते हैं.इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

प्यास ज्यादा लगना (excessive thirst)-

ज्यादा नंक वाली चीजों का सेवन करने से मुंह सूखने लगता है जिस वजह से आपको बार-बार प्यास लगती हैं. जिसकी वजह से आपको पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है.

जी मिचलाना (Nausea)-

डाइट में बहुत अधिक नमक आपके पेट में असंतुलना पैदा कर सकता है. जिससे आपको जी मिलचने की ससम्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप खाने में नमक की मात्रा को कंट्रोल करें. इसके सात ही पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा. वहीं बता दें ज्यादा नमक खाने से आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है.

