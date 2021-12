हार्ट अटैक से बचने के लिए एक दिन में कितना खाएं नमक, सामने आ गया जवाब

How much salt to eat daily: मिठाई को छोड़कर आपके घर में कोई भी चीज बने और उसमें नमक न हो तो वह भोजन बेस्वाद हो जाता है. आखिरकार नमक है ही ऐसी चीज. वह न केवल आपके भोजन को टेस्टी बना देता है बल्कि आपके शरीर को पोषण भी देता है. हालांकि इसका ज्यादा सेवन आपको हार्ट अटैक (Heart Attack) भी करवा सकता है.

रोजाना अधिकतम 5 ग्राम नमक खाएं

सवाल यह उठता है कि हमें एक दिन में आखिरकार कितना नमक खाना (How much salt to eat daily) चाहिए. WHO के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना अधिकतम 5 ग्राम नमक खाना चाहिए. अगर आप इससे ज्यादा नमक खाते हैं तो हार्ट अटैक (Heart Attack) और हाई ब्लड प्रेशर को सीधे तौर पर न्योता दे रहे होते हैं.

शरीर को सोडियम-पोटैशियम की जरूरत

WHO के मुताबिक एक व्यक्ति को फिट रहने के लिए सोडियम और पोटैशियम दोनों की जरूरत होती है. अगर व्यक्ति रोजाना 5 ग्राम तक नमक खाता है तो उसे ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में मिलती है. वहीं ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो जाती है. हाई बीपी की समस्या होने पर हार्ट अटैक (Heart Attack) और स्ट्रोक के खतरे भी बढ़ जाते हैं.

हर साल 30 लाख लोगों की मौत

WHO की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा नमक खाने से हर साल करीब 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है. इसकी वजह ये है कि दुनिया में अधिकतर लोग रोजाना 9 से 12 ग्राम तक नमक का सेवन करते हैं, जो कि जरूरत से करीब दोगुना है. अगर नमक का सेवन कम कर दिया जाए तो करीब 25 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है.

ऐसे करें नमक का कम सेवन

- भोजन बनाते समय नमक कम डालें.

- भोजन की टेबल पर नमक डिब्बा या शेकर नहीं रखें.

- चिप्स, कुरकुरे जैसे नमकीन स्नैक्स कम खाएं.

- कम सोडियम वाली खाने की चीजें खरीदें.

ये भी पढ़ें- Prostate Cancer Symptoms: टॉयलेट में दिखे इन 7 लक्षणों को भूलकर भी न करें इग्नोर, हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के संकेत

बढ़ रही हाई बीपी की समस्या

मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक नमक दो चीजों से मिलकर बनाया जाता है. इसमें सोडियम (Sodium) और पोटैशियम (Potassium) दो प्रमुख तत्व होते हैं. आमतौर पर जिस नमक को हम खाते हैं, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा और पोटैशियम की बहुत कम होती है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में सोडियम का सेवन करने वाले लोग ब्लड प्रेशर (Blood pressure) के ज्यादा शिकार हो रहे हैं. ऐसे लोगों पर हार्ट अटैक (Heart attack) और स्ट्रोक (Stroke) का खतरा भी हमेशा बना रहता है.

LIVE TV