Healthy Food: वेट और डायबिटीज को कंट्रोल में रखती है खट्टी-मीठी एप्पल पील चटनी, ये रही रेसिपी

How To Make Apple Peel Chutney: सेब एक ऐसा फल है जोकि पोटैशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, माग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर जैसे गुणों से भरपूर होता है. इसलिए डॉक्टर्स एक सेब रोजाना खाने की सलाह देते हैें. सेब को लोग सलाद, जूस या शेक के तौर पर बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सेब के छिलके भी आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं. सेब के छिलके फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होते हैं. इसलिए इनके सेवन से आपको वजन घटाने में मदद करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए एप्पल पील चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये स्वाद में खट्टी-मीठी होती है इसके सेवन से आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में बना रहता है. इतना ही नहीं इससे कैंसर जैसी जान लेवा बीमारी से बचाव मिलता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Apple Peel Chutney) एप्पल पील चटनी कैसे बनाएं.....

एप्पल पील चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री- 1 कप सेब के छिलके

3-4 लहसुन कलियां

2 हरी मिर्च

1 टमाटर कटा

1 नींबू

1 टेबलस्पून तेल

1 इंच टुकड़ा अदरक

स्वादानुसार नमक एप्पल पील चटनी कैसे बनाएं? (How To Make Apple Peel Chutney) एप्पल पील चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले सेब के छिलकों को धोकर साफ कर लें.

फिर आप छिलकों से पानी को पूरी तरह से निकालने के लिए छननी में डालकर छोड़ दें.

इसके बाद आप अदरक, टमाटर, हरी मिर्च को भी धोकर बारीक-बारीकट काट लें.

फिर आप मिक्चर जार में सेब के छिलके, बारीक कटे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डालें.

इसके बाद आप इसमें स्वादानुसार नमक डालकर दरदरा पीस लें.

फिर आप मिक्सर जार में नींबू रस और तेल डालें.

इसके बाद आप इसको 1-2 बार और ब्लेंड करके एक बर्तन में निकाल लें.

अब आपकी टेस्टी और हेल्दी एप्पल पील चटनी बनकर तैयार हो चुकी है.