Summer Recipe: तेज गर्मी में मजा दिला देगी ठंडी-ठंडी कोकोनट मलाई आइसक्रीम, ये रही इजी रेसिपी

How To Make Coconut Malai Ice Cream: नारियल की मलाई हेल्दी फैट, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में बना रहता है. वहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम मात्रा में मौजूद होता है जोकि आपके वजन को बढ़ने नहीं देता है. आमतौर पर लोग कोकोनट वॉटर का सेवन करते हैं. लेकिन मलाई अक्सर छोड़ देते हैं. ऐसे में आप चाहें तो इस मलाई की आइसक्रीम बनाकर भी पी सकते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए कोकोनट मलाई आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इस मलाई आइसक्रीम को आप झटपट बनाकर अपने दिन की शुरूआत कर सकते हैं. इसके सेवन से आपका पाचन बेहतर रहता है. साथ ही आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Coconut Malai Ice Cream) कोकोनट मलाई आइसक्रीम कैसे बनाएं....

कोकोनट मलाई आइसक्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री- नारियल पानी

कोकोनट मलाई

चीनी

हैवी क्रीम

वनीला एक्सट्रेक्ट कोकोनट मलाई आइसक्रीम कैसे बनाएं? (How To Make Coconut Malai Ice Cream) कोकोनट मलाई आइसक्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक ब्लेंडर लें.

फिर आप इसमें मलाई और नारियल पानी, हैवी क्रीम, चीनी और वनीला एक्सट्रेक्ट डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को ब्लेंड करके स्मूद मिक्चर बना लें.

फिर आप तैयार मिक्चर को टिन में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें.

इसको आप कम से कम 3-4 घंटों तक सेट करने के लिए रखें.

इसको आप कम से कम 3-4 घंटों तक सेट करने के लिए रखें.

फिर आप इसको कटे हुए ड्राय फ्रूट्स से गार्निश करके सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)