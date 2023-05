Immunity Booster: इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है डार्क चॉकलेट कॉफी, नाश्ते में ऐसे बनाएं

How To Make Dark Chocolate Coffee: चॉकलेट एक ऐसी स्वीट डिश है जिसको खाने से बच्चों से लेकर बड़े भी दीवाने रहते हैं. इसलिए चॉकलेट से बनी डिशेज हर किसी को खूब पसंद आती हैं. इन्हीं में से एक डिश डार्क चॉकलेट कॉफी है जोकि स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए डार्क चॉकलेट कॉफी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये चॉकलेट की एक न्यू फ्लेवर ड्रिंक है. डार्क चॉकलेट में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही डार्क चॉकलेट की तासीर गर्म होती है जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो चलिए जानते हैं डार्क चॉकलेट कॉफी (How To Make Dark Chocolate Coffee) कैसे बनाएं......

डार्क चॉकलेट कॉफी बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कप दूध

2 टुकड़े डार्क चॉकलेट

1 टी स्पून कॉफी पाउडर

1/2 टी स्पून इलायची पाउडर

4 टी स्पून चीनी पाउडर

डार्क चॉकलेट कॉफी कैसे बनाएं? (How To Make Dark Chocolate Coffee)

डार्क चॉकलेट कॉफी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में दूध डालें.

फिर आप इसको मीडियम आंच पर हल्का गर्म करके गैस को बंद कर दें.

इसके बाद आप एक बर्तन में दूध डालें और उसमें कॉफी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं.

फिर आप दूध को चम्मच की सहायता से कम से कम पांच मिनट तक मिलाते रहें.

इसके बाद आप दूध को मिक्सर जार में डालकर उसमें क्रश डार्क चॉकलेट डालें.

फिर आप इसमें पिसी हुई इलायची पाउडर और चीनी पाउडर डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसमें तीन-चार आइस क्यूब्स डालकर अच्छी तरह से पीस लें.

अब आपकी डार्क चॉकलेट कॉफी बनकर तैयार हो चुकी है.

अब आपकी डार्क चॉकलेट कॉफी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको एक सर्विंग गिलास में डालें और ऊपर से क्रश चॉकलेट से गार्निश करके सर्व करें.