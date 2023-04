Eyebrow Hair: कम होते जा रहे हैं आइब्रो हेयर, रोजाना रात में करें इस मैजिकल ग्रोथ ऑयल से मसाज

How to make eyebrow hair growth oil: घनी और सुंदर आइब्रोज आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने की विधि लेकर आए हैं. आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल को एलोवेरा, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल की मदद से तैयार किया जाता है. ये तीनों चीजें बालों के विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसलिए अगर आप इस तेल को रात में सोने से पहले लगाकर सोते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी आइब्रोज घनी होने लगती हैं, तो चलिए जानते हैं (How to make eyebrow hair growth oil) आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे बनाएं......

आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने की आवश्यक सामग्री-

कोकोनट ऑयल आधा चम्मच

एलोवेरा आधा चम्मच

आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे बनाएं? (How to make eyebrow hair growth oil)

आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और आधा चम्मच नारियल के तेल डालें.

इसके बाद आप इन दोनों ऑयल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

फिर आप एलोवेरा की पत्तियों से ताजा जेल निकाल लें.

इसके बाद आप करीब आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऑयल के मिक्चर में डालें.

फिर आप तेल में एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल बनकर तैयार हो चुका है. आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे इस्तेमाल करें? (How to apply eyebrow hair growth oil)

आइब्रो हेयर ग्रोथ ऑयल को आप स्पूली ब्रश की सहायता से आइब्रो हेयर पर लगाएं.

फिर आप इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप इसको कॉटन और पानी की सहायता से साफ कर लें.

फिर आप स्पूली ब्रश की मदद से केवल कैस्टर ऑयल को आइब्रो के बालों पर लगाएं.

अगर आप हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार तक ऐसा करते हैं तो आपकी आइब्रो काफी थिक हो जाएंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)