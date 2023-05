Hair Growth: फास्ट हेयर ग्रोथ में मददगार है लौकी, बस ऐसे तैयार करें हेयर मास्क

How To Make Lauki Hair Mask: लौकी एक बहुत ही हेल्दी हरी सब्जी है जोकि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं लौकी आपके बालों को ढेरों लाभ प्रदान करता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए लौकी हेयर मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. लौकी विटामिन-बी जैसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपकी स्कैल्प की सभी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होता है. इतना ही नहीं लौकी हेयर मास्क रूखे और बेजान बालों में भी नई जान भर देता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Lauki Hair Mask) लौकी हेयर मास्क कैसे बनाएं.....

लौकी का हेयर मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- (How To Make Lauki Hair Mask In Hindi)



4 चम्मच दही

1 चम्मच सेब का सिरका एक कप लौकी का रस4 चम्मच दही1 चम्मच सेब का सिरका लौकी का हेयर मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Lauki Hair Mask)

लौकी का हेयर मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले लौकी लें.

फिर आप को छीलकर मिक्सर जार में पीसकर पेस्ट बना लें.

इसके बाद आप तैयार पेस्ट को एक बाउल में डालें.

फिर आप इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इस पेस्ट में 4 चम्मच गाढ़ा दही डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें. लौकी का हेयर मास्क कैसे लगाएं? ( How To use lauki hair mask)

लौकी का हेयर मास्क लगाने के लिए आप करीब एक दिन पहले ही सिर धो लें.

फिर आप तैयार मास्क को बालों की स्कैल्प और टिप्स पर अच्छी तरह से लगाएं.

इसके बाद आप मास्क को बालों में लगभग 30 से 40 मिनट तक लगाए सुखाएं.

फिर आप साधारण पानी से बालों को धोकर साफ कर लें.

ध्यान रहे इस हेयर मास्क लगाने के करीब एक दिन बाद तक हेयर वॉश न करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)