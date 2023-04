Easy Snack: वीकेंड को बनाना चाहते हैं Delicious! स्नैक में ट्राई करें मैंगो खस्ता कचौड़ी

How To Make Mango Crispy Kachori: आम एक मौसमी फल है जोकि विटामिन सी जैसे गुणों का भंडार होता है. इसलिए आम को लोग आमतौर पर सलाद, शेक या ठंडाई बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने मैंगो खस्ता कचौड़ी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मैंगो खस्ता कचौड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मैंगो खस्ता कचौड़ी स्वाद में बेहद लजीज और मजेदार लगती हैं. इनको आप स्नैक में बनाकर घर वालों को खुश कर सकते हैं. इसका स्वाद हर किसी को खूब पसंद आएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mango Crispy Kachori) मैंगो खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं......

मैंगो खस्ता कचौड़ी बनाने की आवश्यक सामग्री-

मैदा 2 कप आटे के लिए

तेल 2 बड़े चम्मच

स्वादानुसार नमक

मूंग दाल 1/2 कप स्टफिंग के लिए (2 घंटे भिगोई हुई)

हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च 1

धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच

सौंफ पाउडर 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच

हींग चुटकी भर

अदरक पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

नमक 1/2 छोटा चम्मच

गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच

जीरा 1/2 छोटा चम्मच

रोस्टेड दाल 1 बड़ा चम्मच सजाने के लिए

आम की चटनी 1 कप पके हुए

हरी चटनी 1 बड़ा चम्मच

आम 1 बड़ा चम्मच पका हुआ

आम बारीक कटा हुआ

गार्निशिंग के लिए सेव मैदा 2 कप आटे के लिएतेल 2 बड़े चम्मचस्वादानुसार नमकमूंग दाल 1/2 कप स्टफिंग के लिए (2 घंटे भिगोई हुई)हरा धनिया 1 बड़ा चम्मचहरी मिर्च 1धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मचसौंफ पाउडर 1 छोटा चम्मचलाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मचहींग चुटकी भरअदरक पाउडर 1/2 छोटा चम्मचनमक 1/2 छोटा चम्मचगरम मसाला 1/4 छोटा चम्मचजीरा 1/2 छोटा चम्मचरोस्टेड दाल 1 बड़ा चम्मच सजाने के लिएआम की चटनी 1 कप पके हुएहरी चटनी 1 बड़ा चम्मचआम 1 बड़ा चम्मच पका हुआआम बारीक कटा हुआगार्निशिंग के लिए सेव मैंगो खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं? (How To Make Mango Crispy Kachori)

मैंगो खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बड़ा बाउल लें.

फिर आप इसमें मैदा, नमक, तेल और आवश्यकतानुसार पानी डालकर एक नरम आटा गूंथ लें.

इसके बाद आप आटे को ढक्कर करीब 15-20 मिनट तक सेट होने के लिए रख दें.

फिर आप भिगी हुई मूंग की दाल को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें.

इसके बाद आप दाल को एक कढ़ाई में बाकी मसालों के साथ डालकर फ्राई कर लें.

फिर आप आटे की लोइयां बनाकर पूड़ी जैसा बेल लें.

इसके बाद आप इसमें मूंग दाल की स्टफिंग करके अलग रख लेंं.

फिर आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें कचौड़ी डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

अब आपकी लजीज मैंगो खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको सेव से गार्निश करके आम की चटनी के साथ सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|