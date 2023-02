Healthy Food: पेट में हो रहा है खराब? तो नाश्ते में झटपट बनाकर खा लें ये रोटी, तुरंत मिलेगा आराम

How To Make Masala Onion Roti: रोटी भारत का एक ट्रेडिशनल फूड है इसलिए खाने में रोटी को डेली शामिल किया जाता है. इसी के चलते भारत में आपको रोटी की कई वैराइटीज भी आसानी से देखने को मिल जाती हैं जैसे- मल्टी ग्रेन रोटी, गेंहू रोटी, बेसन रोटी, मक्का रोटी या बाजरा रोटी आदि. इसलिए आजतक आपने रोटी के सारे प्रकार तो खूब खाएं होंगे. लेकिन क्या कभी आपने मसाला प्याज रोटी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मसाला प्याज रोटी बनाने की विधि लेकर आए हैं. मसाला प्याज रोटी स्वाद में बेहद टेस्टी और स्पाइसी होती हैं. इनको आप कुछ ही मिनटों में तैयार करके नाश्ते से लेकर लंच में खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Masala Onion Roti) मसाला प्याज रोटी बनाने की विधि.....

मसाला प्याज रोटी बनाने की आवश्यक सामग्री- 1 कप गेहूं का आटा

1/2 कप बेसन

3/4 कप बारीक कटा प्याज

1 हरी मिर्च

1 टेबलस्पून हरा धनिया

1/2 टी स्पून जीरा

1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1/4 टी स्पून हल्दी

1/4 टी स्पून प्याज-लहसुन मसाला

जरूरत के मुताबिक देसी घी

स्वादानुसार नमक मसाला प्याज रोटी कैसे बनाएं? (How To Make Masala Onion Roti) मसाला प्याज रोटी बनाने के लिए आप सबसे पहले प्याज लें.

फिर आप इसको छीलकर बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लेें.

इसके बाद आप हरी मिर्च और हरी धनिया पत्ती को भी धोकर बारीक काट लें.

फिर आप एक बड़े मिक्सिंग बाउल में गेहूं का आटा और बेसन डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसमें जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें.

फिर आप इसमें बारीक कटा प्याज और धनिया भी डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच तेल डालें और प्याज-लहसुन मसाला या गरम मसाला डालें.

फिर आप इसमें आवस्यकतानुसार पानी डालकर आटा गूंथ लें.

इसके बाद आप इस आटे को करीब 10 मिनट तक सैट होने के लिए ढककर रखें.

फिर आप इसकी लोईयां बनाकर रोटी की तरह बेल लें.

इसके बाद आप एक नॉनस्टिक पैन/तवा को मीडियम आंच पर गर्म करें.

फिर आप इस पर डालकर चारों ओर थोड़ा सा घी फैला दें.

इसके बाद आप बिली हुई रोटी को तवे पर डालें.

फिर आप इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर सुनहरी और कुरकुरी होने तक सेंक लें.

अब आपकी चपटपटी मसाला प्याज रोटी तैयार हो चुकी है.

अब आपकी चपटपटी मसाला प्याज रोटी तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको सब्जी या अचार के साथ गर्मागर्म सर्व करें.