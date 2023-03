Holi 2023: होली स्नैक में बनाएं क्रिस्पी और चटपटी मटर गुजिया, स्वाद आएगा हर किसी को पसंद

How To Make Matar Gujiya: होली रंगों भरा त्योहार है जोकि भारत में हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल होली 8 मार्च 2023 को पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाने वाली है. भारत का कोई भी त्योहार पकवानों के बिना अधूरा होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए मटर गुजिया बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. गुजिया भारत की एक पारंपरिक डिश है. गुजिया स्वाद में मीठी होती है लेकिन अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हैं तो मटर गुजिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. मटर गुजिया स्वाद में नमकीन और स्वादिष्ट होती है. इसको आप घर आए मेहमानों को स्नैक में सर्व कर सकते हैं. इसको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, तो चलिए जानते हैं (How To Make Matar Gujiya) मटर गुजिया बनाने की विधि.....

मटर गुजिया बनाने की आवश्यक सामग्री- मैदा 1 कप

गरम तेल 2 छोटे चम्‍मच

जरूरत के अनुसार पानी

स्‍वादानुसार नमक

तेल 1 बड़ा चम्‍मच

जीरा 1/2 छोटा चम्‍मच

हींग चुटकीभर

अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्‍ट 1 छोटा चम्‍मच

धनिया पाउडर 1 छोटा चम्‍मच

हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्‍मच

गरम मसाला 1/2 छोटा चम्‍मच

नारियल कसा हुआ 1/4 कप ताजा

मटर 1 कप ताजी

स्‍वादानुसार नमक

चीनी 1 छोटा चम्‍मच

तेल तलने के लिए मटर गुजिया केैसे बनाएं? (How To Make Matar Gujiya) मटर गुजिया बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में मैदा लें.

फिर आप इसमें नमक और गरम तेल डालकर अच्छी तरह से मिला दें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार पानी डालें और थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें.

फिर आप इस आटे को 15 से 20 मिनट तक कपड़े से ढक कर रख दें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें.

फिर आप इसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन-मिर्चे का पेस्‍ट डालकर थोड़ी कुछ तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें धनिया, हल्दी और गरम मसाला आदि मसालें डालकर मिला लें.

फिर आप इसमें नारियल और मटर डालकर अच्छी तरह से मिला दें.

इसके बाद आप इसको करीब 3 से 4 मिनट तक ढंक स्‍टीम में पकाएं.

अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें.

फिर आप इसमें चीनी, नमक और नींबू का रस डालकर मिला दें.

इसके बाद आप मटर को थोड़ा सा मैश करके अलग रख दें.

फिर आप आटे की छोटी-छोटी लोई बना कर गोल बेल लें.

इसके बाद आप इसमें तैयार स्‍टफिंग फिर करके गुजिया की शेप में बनाकर तैयार कर लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें तैयार गुजिया डालें और सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

अब आपकी क्रिस्पी और चटपटी मटर गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है.

अब आपकी क्रिस्पी और चटपटी मटर गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको केचप या पसंदीदा चटनी के साथ सर्व करें.